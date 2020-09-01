17 автомобилей арестовали на кузбасской автомагистрали. ОФТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Сразу 17 автомобилистов, которые двигались по дороге Кемерово - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово, лишились своих машин. Как оказалось, все автолюбители были должниками.

Во время совместного рейда с сотрудниками ГИБДД судебные приставы сумели выявить, а потом и арестовать 17 автомобилей, которые принадлежат должникам. Стражи порядка проверяли при помощи специальной программы, нет ли задолженности у автомобилистов, а судебные приставы тут же принимали необходимые меры.

Так, во время рейда проверили 81 транспортное средство, и оказалось, что 17 автовладельцев являются должниками. Их автомобили были арестованы, и общая стоимость имущества составила порядка восьми миллионов рублей. 12 автомобилистов решили не тянуть с погашением долга, и тут же, на месте, с помощью платежного терминала заплатили необходимую сумму - в общей сложности на 229 тысяч рублей.

- Теперь у каждого владельца арестованного имущества есть 10 дней для оплаты долга, иначе оно будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.