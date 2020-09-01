В Кузбассе слетел с трассы автобус с рабочими. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе автобус с рабочими слетел с трассы и угодил в кювет. Инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением.

Авария произошла во вторник, 1 сентября, около 8.00 в Новокузнецком районе, на 20-м километре автодороги Инской - Менчереп - Дунай-Ключ.

Как было предварительно установлено, 38-летний водитель автобуса ПАЗ перевозил работников местного предприятия, но из-за переутомления не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого автобус опрокинулся на обочину трассы.

- Кроме водителя, в салоне автобуса находились семь пассажиров, никто из них не пострадал, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Они были доставлены попутным транспортом до рабочего места, где были осмотрены медицинским работником.

Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.