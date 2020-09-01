Ненастоящая родственница с липовым медом дважды ограбила кузбассовца Фото: Екатерина РОМАНОВА

Липовый мед оказался «липовым», а вот мошенницы, которые предложили его 82-летнему кузбассовцу, настоящими. Они дважды приходили в его квартиру, чтобы украсть деньги.

82-летний житель Прокопьевска открыл дверь двум незнакомкам. Те предлагали ему купить у них липовый мед. Слово за слово, и неожиданно одна из них предположила, что может быть двоюродной внучкой прокопчанина, а потом убедила его в этом. Пока молодая женщина и пожилой мужчина выясняли родственные связи, ее подруга нашла тайник, где хозяин хранил деньги, и взяла оттуда столько, сколько смогла схватить.

Через три дня лжеродственница с сообщницей вновь наведались к пенсионеру, якобы чтобы навестить его. И пока «внучка» развлекала деда разговорами, подружка вытащила оставшиеся деньги.

О том, что у старика пропали 350 тысяч рублей, в полицию сообщила работница соцслужбы, пришедшая проведать кузбассовца. Вскоре стражам порядка удалось установить личности 20- летней и 27-летней цыганок. Часть денег они к тому времени уже успели потратить, а оставшуюся часть вернули пенсионеру.

- Следователем отдела полиции «Тырган» ОМВД России по городу Прокопьевску возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.