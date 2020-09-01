В Кемерове более 27 тысяч младшеклассников обеспечат бесплатным питанием. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове в начавшемся учебном году более 27 тысяч учеников начальных классов будут бесплатно обеспечены горячим питанием. Столовые в школах заработают со 2 сентября.

В преддверии начала занятий мэр города Илья Середюк проинспектировал школьные пищеблоки и обсудил со специалистами разработанное 20-дневное цикличное меню.

С начала работы во всех школьных столовых будет обеспечено соблюдение мер безопасности: обязательное мытье и обработка рук дезинфицирующими веществами. В пищеблоках нанесена разметка дистанции. Кроме того, расписание в школах составлено так, чтобы увеличить количество перемен для питания детей, что позволит избежать пересечения потоков. После каждого приема пищи будет проходить обработка пищеблока и инвентаря дезсредствами.

В администрации города сообщили, что в МАУ «Школьное питание», которое занималось разработкой меню, будет работать горячая линия по телефону: (384-2) 45-95-00. Также вопросы можно задавать на сайте учреждения, в соцсетях, через «электронный дневник», в мобильном приложении «Школьное питание».