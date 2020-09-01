В Кузбассе на 15 процентов выросла плата за коммуналку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе произошло повысилась плата за коммунальные услуги на 15 процентов. Сумма в платежках населения начнет увеличиваться с 1 сентября.

Напомним, что повышение должно было произойти еще 1 июля, однако власти приняли решение отодвинуть эти сроки в связи с неблагоприятной социальной обстановкой, вызванной пандемией коронавируса. Плата с 1 сентября повысится на все коммунальные услуги - отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, оплаты вывоза мусорамусора, газ.

При этом общий размер повышения платы в городах и районах разный. Например, меньше всего он в поселке Белогорск Тисульского района – 3,2 процента, а больше всего – в Кемерове и Новокузнецке – 15 процентов.