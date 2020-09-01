В Кузбассе 1 сентября запретили продажу алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе во вторник, 1 сентября полностью запрещена продажа алкоголя. Это связано с тем, что в школах, вузах и ссузах проходит День знаний.

Напомним, что в областном законе № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года четко прописаны дни, когда в магазинах невозможно купить спиртное. Это День знаний, который отмечается 1 сентября, а также День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения последних звонков и выпускных балов.