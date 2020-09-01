Кемеровские власти рассказали о плюсах повышения платы за ЖКУ Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Кемерова рассказали, какие плюсы есть в повышении платы за коммунальные услуги. В частности, дополнительно поступившие в бюджет средства можно направить на развитие города.

В понедельник, 31 августа, в администрации города прошла пресс-конференция, посвященная теме индексации платы за коммунальные услуги. В ходе мероприятия мэр города Илья Середюк рассказал, какие положительные моменты есть в повышении платы за ЖКУ в областном центре.

Напомним, что с 1 сентября размер платы за коммуналку вырос на 15 процентов. Однако даже сейчас кемеровчане оплачивают не 100 процентов стоимости потребленных ресурсов, а примерно 60 процентов. Часть расходов берет на себя бюджет, который уже просто не выдерживает этой нагрузки. Индексация должна помочь городу получить дополнительные средства.

По словам Ильи Середюка, сэкономленные средства могут быть направлены на ремонт многоквартирных домов, тротуаров, внутриквартальных проездов, дорог частного сектора, водопроводов, участие в федеральных программах. При этом именно на 15 процентов плата не повысится, так как в платежную квитанцию, помимо коммунальных услуг, входят и жилищные.

- Согласно нашим расчетам, ЖКУ подорожают на 10-12 процентов в зависимости от размера жилплощади плательщика, - отметил мэр.