Из Кузбасса запустят новый автобусный маршрут до Томска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Кузбасса будет запущен новый межрегиональный автобусный маршрут до Томска. Он начнет работать с 4 сентября.

Как сообщили в ГКУ «Кузбасспассажиравтотранс», с выходных начинает курсировать автобус по маршруту Березовский - Анжеро-Судженск - Томск. Теперь жители Березовского смогут добираться до Томска без пересадки в областной столице Кузбасса. Рейсы будут выполняться по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Время отправления:

- от автовокзала в Березовском в 10.30 (по пятницам, субботам и понедельникам), 14.40 (по воскресеньям);

- от автостанции в Анжеро-Судженске в 11.50 (по пятницам, субботам и понедельникам), 16.00 (по воскресеньям).

Автобус, следующий по маршруту, прибывает в Томск в 14.45 (по пятницам, субботам и понедельникам), в 18.55 (по воскресеньям). Время в пути - 4 часа 15 минут.