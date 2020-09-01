Кузбассовец подобрал квартиру к найденным ключам и ограбил ветерана. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Случайно оброненные ключи стали добычей нечистого на руку кузбассовца. Он выяснил, к какому замку они подходят, и обворовал квартиру.

46-летний житель Междуреченска нашел возле подъезда многоквартирного дома ключи и решил выяснить, не подойдут ли они к какой-нибудь двери. И точно: оказалось, что их обронила жительница одной из квартир. Пока ее не было дома, мужчина открыл дверь и обворовал квартиру. Его добычей стали деньги, продукты а также ее памятные медали «Ветеран труда СССР», «Победитель социалистических соревнований 1980 года» и медаль ее сына «Отличник Погранвойск». Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 2 миллионов рублей.

Когда женщина вернулась домой, она увидела беспорядок, обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Находчивого вора, который, кстати, ранее уже имел судимости, задержали. К тому времени он уже съел украденные продукты и потратил деньги, а вот избавиться от медалей не успел. Реликвии вернули владелице.

- Следователем отдела МВД России по Междуреченску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, которая влечет в качестве наказания лишение свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - На время следствия фигурант заключен под стражу.