В Кузбассе снова ожидаются грозы с градом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе снова могут пройти грозы с градом. О погоде на среду, 2 сентября, рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на среду по области ожидается +11… +16 градусов, а при прояснениях +5… +10. Днем потеплеет до +17… +22, а по югу до +27 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 13-18 метров. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве районов, а днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град, утром кое-где туман.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут +12… +14 градусов, днем температура будет находиться на отметках +20… +22. Юго-западный ветер будет усиливаться со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров. Будет облачно с прояснениями, при этом пройдут кратковременные дожди, местами грозы.