В микрорайоне Кемерово-Сити открылась новая детская поликлиника. Фото: Пресс-служба АПК

В микрорайоне 7Б, больше известном как Кемерово-Сити, открылась новая детская поликлиника. В ее строительство и оснащение было вложено в общей сложности 131 миллион рублей.

Учреждение рассчитано на прием 100 пациентов в смену. Всего же она будет обслуживать пять педиатрических участков, где проживает четыре тысячи детей. На ее строительство было направлено 100 миллионов рублей, еще 31 миллион – на оборудование и оснащение.

-Мы строим новые и модернизируем действующие медучреждения, покупаем для клиник современное оборудование. Особое внимание — больницам и поликлиникам, где лечат детей. В этом году детские лечебные учреждения Кузбасса получат по нацпроекту «Здравоохранение» медицинскую технику стоимостью более 277 миллионов рублей. Открытие новой поликлиники — еще один важный шаг к повышению качества медицинских услуг, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Площадь поликлиники – более тысячи квадратных метров – позволяет свести к минимуму контакты между пациентами. На первом этаже находится отделение неотложной помощи и обособленная секция «здорового ребенка». Центральный вход ведет в регистратуру и кабинеты участковых педиатров. На втором этаже расположен рентген-кабинет, физиотерапевтическое отделение с кабинетами электро- и светолечения.