Россельхозбанк за 8 месяцев выдал 745 миллионов рублей на развитие АПК Кузбасса

По итогам 8 месяцев Кемеровский филиал выдал аграриям Кузбасса кредитов на сумму 745 миллионов рублей, из них 383 миллиона рублей на проведение сезонно-полевых работ, в том числе 309,4 миллиона рублей по льготной программе кредитования АПК, это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кредитные средства направлены на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, кормов, ремонт техники и другие цели.

«Россельхозбанк является основным кредитором сельхозтоваропроизводетелей области, с февраля 2019 года Банк работает по госпрограмме льготного кредитования СПР, утвержденной Минсельхозом. Филиал продолжает наращивать объемы выдач кредитов на проведение сезонно-полевых работ», - отмечает директор Кемеровского филиала Виктор Кобзев.

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