Кемерово встал в восьмибалльных пробках. Фото: Яндекс. Пробки

Вечером 1 сентября Кемерово встал в восьмибалльных пробках. В дорожных заторах находится почти весь левый берег.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на 18.25 ситуация на дорогах города оценивается на 8 баллов.

На карте видно, что затруднено движение на проспекте Кузнецком от улицы Правая Гавань до пересечения с улицей Красноармейской, а также от железнодорожного вокзала до улицы Автозаводской. Сложности с передвижением есть на проспекте Советском, улице Красноармейской, проспекте Ленина от вокзала до пересечения с улицей Мичурина. Практически полностью стоит улица Соборная, а также начало Октябрьского проспекта. Затруднено движение на участке улицы Терешкововй в границах проспектов Ленина и Октябрьского, а также на пересечении с проспектом Химиков. Медленно движется транспорт по проспекту Притомскому.

На правом берегу сложности с проездом есть на пересечении Логового шоссе с проспектом Шахтеров и улицей Нахимова, а также перекрестке проспекта Шахтеров и улицы Цимлянской.