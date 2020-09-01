Школьник и студент подрались в центре Кемерова 1 сентября Фото: Кирилл ЧАЩИН

Двоих молодых людей, дерущихся в одном из дворов на улице Кирова в Кемерове, заметили очевидцы. Видео с дракой они разместили в соцсетях. Сейчас же излишне агрессивными юношами занимается полиция.

Очевидцы сняли на видео потасовку двух молодых людей. Парадно одетые, они пришли в один из дворов в сопровождении группы поддержки. А потом стали драться – один на один. В конце концов, приятели разняли драчунов.

Видео с дракой вскоре появилось в соцсетях, и им заинтересовались сотрудники полиции. В течение нескольких часов стражи порядка установили участников инцидента. Ими оказались 19-летний студент одного из областных ВУЗов и 15-летний школьник.

- Сотрудники полиции выяснили, что конфликт между ними произошел на бытовой почве. Травм в ходе драки никто из участников не получил, претензий друг к другу они не имеют. С каждым из молодых людей полицейские провели профилактическую работу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.