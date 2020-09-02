Серийная воровка грабила магазины в разных городах Кузбасса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летняя прокопчанка повадилась воровать в местных магазинах. А чтобы не быть пойманной, женщина разработала хитрый план.

Целых восемь раз удалось совершить преступления одной из жительниц города Прокопьевск. Она заходила в разные магазины и похищала там сыры, колбасы, шоколад, коньяк, а также шампуни и дезодоранты. В общей сложности она наворовала на сумму более 16 тысяч рублей.

Владельцы торговых точек обратились за помощью в полицию, и те вскоре установили личность гастролерши. К слову, она уже была не раз судима за кражи. Более того, страдала наркозависимостью.

- Фигурантка специально приехала из Прокопьевска в Белово, поскольку по месту проживания и в близлежащих городах работники магазинов ее уже хорошо знают в лицо. Обвиняемая ежедневно совершала хищения в Белове, а затем продавала похищенное прохожим на улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь находчивая преступница может лишиться свободы на срок до двух лет.