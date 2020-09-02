После аномально жаркого августа в Кемерове зацвели цветы Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Одна из жительниц города Кемерово прислала в редакцию снимок с яркими цветами, похожими на первоцветы. Они распустились после аномально жаркого августа.

«Неужели после жаркого августа снова зацвели крокусы? Ведь сейчас совсем не время для их цветения!» - удивлена горожанка. Женщина прислала несколько снимков, на которых запечатлены сиреневые цветы на клумбе. С вопросом, действительно ли это первоцветы, распустившиеся в сентябре, мы обратились в институт биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ. Как оказалось, цветы, удивившие кемеровчанку, вовсе не крокусы.

- Это безвременник осенний, для которого цветение осенью - это норма. Растение ядовитое: сок из любой его части вызывает фитоожог. В Сибири в диком виде оно не растет, - рассказала заведующая гербарием института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Ирина Тарасова. - Весной у бессмертника вырастают листья, потом они отмирают, и растение уходит на покой - до осени. А осенью появляются цветки, но без листьев.

Ирина Тарасова также отметила, что хотя безвременник и похож немного на крокус, внешне он отличается более крупными цветами и листьями, которые достигают 30 сантиметров. Кроме того, они относятся к разным семействам и не являются «родственниками».

Цветы расположились на одном из газонов в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

И все же безвременник зацвел не в свое время. По словам цветовода-любителя из Кемерова, Ларисы Лекомцевой, обычно безвременники раскрывают свои бутоны во второй половине сентября или даже в конце месяца. В этом же году из-за аномально жарких весны и лета срок цветения сдвинулся минимум на две недели раньше.