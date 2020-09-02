В Кузбассе бывший мэр выплатил уголовный штраф за коррупцию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе бывший мэр одного из городов заплатил штраф за коррупционные действия. Мужчина использовал служебное положение в личных целях.

Как было установлено, занимая должность главы администрации, мужчина заключил незаконную сделку с главным бухгалтером одной из коммерческих фирм. Он предложил женщине покровительство ее организации, а взамен попросил ежемесячно платить ему 280 тысяч рублей. Та согласилась с незаконным предложением. Всего за 13 месяцев, пока действовала коррупционная схема, чиновник получил 3,64 миллиона рублей.

- Центральный районный суд города Кемерово признал бывшего главу городского округа виновным в совершении преступления по статье «Получение взятки» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 3 миллионов рублей, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

Кроме того, мужчина на пять лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Судебные приставы ознакомили экс-чиновника с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Штраф был им выплачен в полном объеме.