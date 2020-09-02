В Новокузнецке изменили дорожное движение из-за электробусов. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

В Новокузнецке с 1 сентября изменена схема дорожного движения из-за электробусов. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

- С 1 сентября внесены изменения в привычную схему движения троллейбуса № 1 (Октябрьский - Ярославская). Три из девяти машин на линии оборудованы системой увеличенного автономного хода, что позволило запустить движение от остановочного пункта «Верхняя Островская» по улице Тореза, проспекту Советской Армии, улице Климасенко и до 13-го микрорайона без использования контактной сети, - уточнил Сергей Кузнецов.

Теперь на указателях троллейбусов маршрута: Октябрьский - 13-й микрорайон - будет обозначен дополнительный символ и текстовое обозначение конечных остановочных пунктов. Кроме того, эти троллейбусы легко узнать по их фирменному красному цвету. На первом этапе интервал движения составит 40 минут. А как только в город поступят новые электробусы, то он сократится до 10-15 минут.

- Последний троллейбус уходит из 13-го микрорайона в 22.08. В последующем расписание будет меняться, - отметил глава города.