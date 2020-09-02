Мотоциклист разбился насмерть во время ночной поездки в Кузбассе. Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе мотоциклист во время ночной поездки разбился насмерть. Инцидент произошел в Калтане.

Как рассказали в областной ГИБДД, авария случилась 2 сентября, около 2.15, на улице Станционной. Как было предварительно установлено, водитель незарегистрированного мотоцикла «Урал» не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял управление и съехал с дороги. Мотоцикл опрокинулся, а 43-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Также установлено, что мотоциклист не имел прав на управление транспортными средствами.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.