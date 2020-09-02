Россельхозбанк планирует дополнительно выдать 100 миллиардов рублей сельской ипотеки до конца года

Россельхозбанк рассчитывает дополнительно выдать порядка 100 миллиардов рублей льготной сельской ипотеки в первый год реализации госпрограммы Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий». Соответствующий прогноз озвучил Председатель Правления РСХБ Борис Листов во время совместной пресс-конференции с заместителем Министра сельского хозяйства Оксаной Лут 1 сентября.

Заявление было сделано во время торжественного открытия образовательного проекта Банка «Школа фермера» в Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Новосибирской и Московской областях.

Накануне, 31 августа, Министерство сельского хозяйства объявило о выделении дополнительных средств на реализацию программы льготной сельской ипотеки в объеме 500 млн рублей. Это позволит улучшить жилищные условия дополнительно более чем для 20 тысяч семей.

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