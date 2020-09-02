Еще у 86 человек в Кузбассе за сутки подтвердился коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 86 человек. Об этом сообщает оперативный штаб области.

Таким образом, с учетом новых заболевших их общее количество с начала пандемии достигло 6701.

Также 156 пациентов выписаны. Всего от коронавируса вылечились уже 4609 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2043 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 1732 человека.