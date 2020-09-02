В Кузбассе вылечившихся от коронавируса за сутки почти в два раза больше заболевших Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал официальную сводку о ситуации с коронавирусом на утро 2 сентября. Согласно официальным данным, число выздоровевших почти в два раза превысило число заболевших.

За прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 86 человек. Еще 156 пациентов выписаны, всего с весны из больниц выписались 4609 человек.

На данный момент 2043 больных коронавирусом остаются в инфекционных больницах. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1732 человека.