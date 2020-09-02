В каких территориях выявлены новые случаи коронавируса в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб области опубликовал сводку о ситуации по коронавирусу на 2 сентября. В области вновь зафиксировано большое число заболевших.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 28, Анжеро-Судженск - 10, Ленинск-Кузнецкий - девять, Кемеровский муниципальный округ - шесть, Мариинский район и Березовский - по пять, еще по четыре - в Осинниках и Промышленновском муниципальном округе, в Белове - три, по два - в Новокузнецке, Полысаеве, Крапивинском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах. Также по одному случаю выявлено в Калтане, Юрге, Топкинском и Тяжинском муниципальных округах.

Также стало известно, что 156 пациентов выздоровели. Всего в Кузбассе 4609 человек вылечились от коронавируса.

На данный момент в регионе медицинскую помощь получают 2043 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1732 человека.