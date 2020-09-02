Кузбассовцы могут выиграть путешествие по России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кузбассовцы могут выиграть путешествие по России. Для этого нужно принять участие во всероссийском фотоконкурсе «Россия, я люблю тебя!», опубликованном на сайте «Комсомольской правды».

Чтобы принять участие в творческом соревновании, нужно сделать снимки с изображением самых любимых мест на территории страны и прислать организаторам. Обязательно укажите, что изображено на фотографии. Где и когда она сделана. Приветствуется короткий рассказ, чем запомнилось вам место, которое вы сняли.

К слову, в прошлом году этот конкурс стал рекордным: было прислано 1200 работ, за которые голосовали десятки тысяч человек!

Победителя фотоконкурса ждет главный приз - сертификат на туристическую поездку по России. А победитель народного голосования и 11 финалистов, выбранных профессиональным жюри, получат подарки от спонсора конкурса и книжные новинки от «КП».

Ждем ваши работы на сайте kp.ru с 27 августа по 25 сентября. Подведение итогов - 8 октября 2020 года. На конкурс принимаются фотографии в формате jpg или jpeg, размер одного снимка - от 700 Кб до 5 Мб.

Узнать подробней об условиях участия в конкурсе можно здесь.