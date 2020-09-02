Россельхозбанк: популярность кредитов на сезонные работы выросла на 27,4 процента

Востребованность кредитов Россельхозбанка на проведение сезонных работ среди компаний сферы АПК увеличилась на 27,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Общий объем кредитных средств, выданных РСХБ заемщикам сферы АПК, за это же время увеличился на 28,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 885,9 миллиарда рублей.

«Рост кредитования агросектора, в том числе сезонных работ, подтверждает, что сельхозпроизводители нуждаются в серьезной поддержке. Россельхозбанк как опорный банк АПК создает для аграриев все необходимые условия для доступа к кредитным ресурсам. Драйвером при этом становятся льготные кредиты по ставке до 5 процентов – они позволяют привлечь новых заемщиков на комфортных для них условиях. Всего с начала года мы выдали аграриям кредиты на сумму 114,5 миллиарда рублей на льготных основаниях – почти половину от всех средств на проведение сезонных работ», — заявила Ирина Жачкина, Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.

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