В психиатрической больнице в Кемерове произошел пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове, на территории психиатрической больницы, расположенной на улице Волгоградской, произошел пожар. Возгорание случилось во вторник, 1 сентября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 10.54. На место сразу же выехало несколько пожарных бригад. Уже в 11.00 возгорание удалось локализовать, а минуту спустя полностью ликвидировать.

- Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 25 человек и восемь единиц техники, - сообщили в ведомстве.

К счастью для пациентов и персонала, пожар произошел не в самом учреждении, а в стоящем отдельно здании на территории. В результате инцидента обгорела мебель на площади два квадратных метра. Предварительной причиной называется неправильная эксплуатация электроприборов.