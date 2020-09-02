В Кузбасс направят более 400 миллионов рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам средств на выплаты на детей от 3 до 7 лет. Кузбасс получит на эти цели более 400 миллионов рублей.

Как пояснили в правительства, необходимость дополнительного перечисления средств возникла в связи с тем, что выросло количество детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более трех миллионов человек. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года и начали и начали выплачиваться с 1 июня.

-Размер пособия составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, - говорится в документе.

Кузбасс получит на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет 418 миллионов 660,6 тысяч рублей. Всего же в регионы поступит более 34,3 миллиарда рублей.