Россельхозбанк открыл «Школу фермера»

В День Знаний Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут дали торжественный старт проекту банка «Школа фермера», который даёт все необходимые знания для запуска и ведения рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве.

Проект начинается одновременно в четырех пилотных регионах: Ставропольском крае, Новосибирской области, Республике Башкортостан и Московской области. Запуск оказался возможным благодаря всесторонней поддержке со стороны Министерства сельского хозяйства РФ, региональных властей, клиентов банка и образовательного сообщества.

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