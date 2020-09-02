В Междуреченске во двор жилого дома забрел медвежонок. Фото: Типичный Междуреченск/ vk.com

В Междуреченске во двор жилого дома забрел медвежонок. Незваного гостя сняла на телефон хозяйка.

Косолапого заметили во дворе частного дома в поселке Усинский. Как отметила сама автор видео, медвежонка она начала снимать, предварительно убедившись, что это не опасно.

«Мамы рядом не было... прежде чем снимать видео, я в этом убедилась, - написала женщина комментарий к посту в городском паблике.

Одни пользователи отметили, что маленький хищник давно бегает по поселку, другие предположили, что с матерью-медведицей могло что-то случиться, потому медвежонок предоставлен самому себе.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, что медвежонка заметили жители Гурьевского района на обочине дороги.