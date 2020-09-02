Кемеровчанина наказали за фуршет на крыше едущего автомобиля . Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемерове наказали мужчину, который позволил устроить на крыше своего автомобиля фуршет прямо во время движения. Двух дам, которые были непосредственными участницами действия, еще предстоит найти.

Видео инцидента сотрудники ГИБДД увидели в ходе мониторинга интернета. Оно запечатлело, как две девушки распивали спиртное, стоя на пассажирских сиденьях, а под стол они приспособили крышу автомобиля.

Инспекторам удалось установить личность водителя. Он пояснил, что подрабатывает в такси, а в тот день подвозил девушек, которые возвращались домой из ночного клуба.

- По словам водителя, пассажирки попросили прокатить их по городу и по дороге устроили неожиданный «фуршет». На неоднократные замечания и просьбы вернуться в салон пассажирки не реагировали, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В итоге мужчине назначили штраф в размере тысячи рублей. Личности двух пассажирок сейчас устанавливаются, их тоже привлекут к ответственности.