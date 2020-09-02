В Новокузнецке осквернили часовню в память о погибших в Афганистане. Фото: Инцидент Новокузнецк/ vk.com

В Новокузнецке неизвестные осквернили часовню, установленную в память о воинах, погибших в Афганистане. Об этом сообщил один из горожан.

Мужчина разместил пост в городском паблике, отметив, что «стараниями» вандалов часовня, расположенная на проспекте Строителей, превратилась в отхожее место, где повсюду видны продукты человеческой жизнедеятельности. Также в самом здании выбиты двери, сломаны таблички.

«Друзья, верующие или не верующие, не важно! Важно то, что эти люди (память которых увековечили тут) сражались за Родину!» - возмутился новокузнечанин.

Один из комментаторов удивился, что не были слышны звуки погрома, ведь двор, рядом с которым расположена часовня, по его словам, тихий. Еще один отметил, что и до этого инцидента состоянием часовни никто не интересовался.