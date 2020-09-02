Из-за +29 градусов в Кузбассе ожидается высокая пожароопасность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на четверг, 3 сентября. Прогнозируется потепление до +29 градусов, что влечет за собой высокую пожароопасность.

В ночь на четверг по региону прогнозируется +12… +17 градусов. Днем воздух прогреется до +24… +29 градусов, при облачности +18… +23. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах град. Ночью и утром местами туманы.

В Кемерове ночью 3 сентября будет +14… +16 градусов, днем температура установится в границах +26… +28. Ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Синоптики предупреждают, что в четверг в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском и Новокузнецком районах ожидается высокая пожароопасность - четвертого класса горимости.