Директор Кемеровского РФ АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев поздравил студентов и преподавателей КузГСХА с Днем знаний

Под барабанную дробь стипендиат Россельхозбанка Алиса Борисенко, первая девушка-трактористка академии и студентка третьего курса Инженерного факультета, на современном тракторе «Кировец-525» торжественно доставила врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерину Ижмулкину к сцене, где она поздравила всех студентов с началом учебного года: «Для нас 1 сентября – это не просто новый этап жизни, это возможность познакомиться с креативными, интересными, амбициозными людьми – с нашими первокурсниками. Главная задача Кузбасской государственной сельхозакадемии – раскрыть потенциал студентов и создать условия обучения, при которых каждый из вас станет серьёзным профессионалом своего дела».

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.