В Кузбассе полицейский вытащил двух мужчин из горящего дома. Фото: Видео ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе полицейский вытащил из горящего дома двух мужчин. Неожиданно вернуться к своим обязанностям ему пришлось во время отпуска с семьей.

Командир мобильного взвода ППС Прокопьевска, капитан полиции Тимур Четвертных находился в очередном отпуске и вместе с близкими приехал в поселок Смышляево Прокопьевского района в гости у другу. Около полуночи в воздухе раздался громкий хлопок и показалось зарево огня над домом неподалеку. Тимур Четвертных бросился к месту происшествия и попросил супругу вызвать пожарных. Вместе с ним к горящему дому побежал и его друг Дмитрий Лебедкин.

К тому времени, как мужчины подоспели, часть строения уже охватило пламя: горели веранда и крыша, вход был заблокирован огнем. Не растерявшись, капитан разбил окно и бросился внутрь, чтобы проверить, есть там люди. И действительно, в доме раздавались крики о помощи. Сначала в густом дыму на ощупь полицейский нашел мужчину и передал стоящему на улице другу, а вскоре нашел второго.

Пламя потушили приехавшие пожарные, к сожалению, дом уже не восстановить. Предварительно причиной возгорания стало замыкание электропроводки на веранде. При этом рядом с ней находилась канистра с бензином. И загорись она – дом заполыхал бы еще сильнее.

Сейчас руководство прокопьевского МВД решает вопрос о награждении Тимура Четверных и его друга Дмитрия Лебедкина, который принимал активное участие в спасательной операции.