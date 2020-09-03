Кузбасский чиновник отказывается сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кузбассе чиновник отказался сотрудничать со следствием, которое ведет дело о совершенном мошенничестве. Мужчину обвиняют в использовании служебного положения в личных целях.

Как рассказали в региональном Следкоме, обвинение предъявлено 55-летнему бывшему главе администрации Гурьевского городского поселения. По предварительной версии, с июня по декабрь 2019 года он заключил от имени администрации договор аренды автомобиля родственника, который предназначался якобы для служебных поездок персонала. На самом же деле чиновник использовал машину в личных целях.

- В результате незаконных действий чиновника бюджету города был причинен ущерб на сумму 245 тысяч рублей. Преступная деятельность главы администрации поселения была выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

При этом сейчас обвиняемый не сотрудничает со следствием и своей вины не признает. Он находится под стражей, следственные действия продолжаются.