В Новокузнецке подростки разыграли попытку изнасилования ради денег

В Новокузнецке подростки разыграли изнасилование ради денег Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новокузнецке группа подростков решила заработать денег незаконным способом. Они разыграли изнасилование и потребовали со случайной жертвы деньги.

Драма произошла в октябре прошлого года, но расследование уголовного дела завершилось только сейчас. Две девочки 15 и 16 лет, заранее все продумав, познакомились в интернете с 19-летним парнем и договорились о встрече. О том, что они несовершеннолетние, юные аферистки сообщили заранее.

В назначенное время молодые люди пошли гулять, и одна из девушек спровоцировала ситуацию, в которой юноша ее приобнял. Вторая тем временем сообщила по договоренности об этом своим знакомым 23 и 25 лет, и они на автомобиле подъехали к месту, где находились девочки с молодым человеком.

- Злоумышленники потребовали, чтобы парень сел к ним в машину, и обвинили его в намерении изнасиловать девочку-подростка. После чего пригрозили ему избиением и предложили передать им 18 тысяч рублей, чтобы они не сообщили об этом в правоохранительные органы. При этом один из обвиняемых ударил потерпевшего рукой по голове, - рассказали детали в СУ СКР по Кемеровской области.

Разумеется, таких денег при себе у жертвы не было, и молодой человек вынужден был отдать сообщникам мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись.

- Потерпевший сразу обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены, - добавили в ведомстве. - Со следствием девочки-подростки сотрудничали, вину признали. Молодые люди не сотрудничали, вину не признали.

Сейчас уголовное дело в отношении всей четверки вместе с материалами дела направлено в суд.