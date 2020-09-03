За преподнесенный урок жизни кузбассовец убил собственного дядю

За преподнесенный урок жизни кузбассовец убил собственного дяду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Родственный визит обернулся трагедией для одной из семей Кузбасса. 67-летний дядя погиб от руки своего племянника из-за того, что решил поучить его жизни.

31-летний житель Юрги в октябре 2019 года решил навестить своего дядю. Мужчины беседовали, и вскоре 67-летний дядя принялся говорить племяннику, что тот неправильно живет, совершает неправильные поступки и вообще – имеет судимость.

Племяннику такие разговоры пришлись не по душе, и он сначала повалил пенсионера на пол, а потом нанес ему множество ударов ножом. Ранения оказались смертельными, и тогда племянник решил скрыть следы преступления. Он сбросил тело дяди в подполье, а оставшуюся на полу кровь тщательно замыл. После этого он скрылся с места преступления.

Спустя некоторое время домой вернулась сожительница дяди. Она спустилась в подпол за картошкой и обнаружила там тело супруга. Женщина тут же обратилась в правоохранительные органы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Следственног управления СК РФ по Кемеровской области.

Результаты психолого-психиатрической экспертизы показали, что мужчина в момент преступления отлично осознавал свои действия и мог руководить ими. За убийство дяди кузбассовцу назначено наказание: девять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.