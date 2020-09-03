Еще две пациентки с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 3 сентября стало известно, что за минувшие сутки от коронавируса в Кузбассе скончались еще две пациентки. Таким образом, общее число умерших достигло 51 человека.

- У женщины 1954 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщили в оперштабе. - Болезнь протекала с сопутствующим онкологическим заболеванием; двусторонняя полисегментарная пневмония развилась и у женщины 1962 года рождения.

Также стало известно, что еще у 90 человек выявили коронавирус. 76 выписаны - их тесты показали, что они не представляют опасности для окружающих и могут отправиться домой. Всего же с начала пандемии от коронавируса вылечились 4685 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2055 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 1777 человек.