Мужчина с ножом напал в подъезде на кемеровчанку. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Кемеровчанка пострадала от рук соседа по дому: мужчина несколько раз ударил ее и, по ее словам, нанес удары ножом. О случившемся горожанка рассказала в соцсетях.

Жительница Кемерова в социальных сетях выложила сообщение о том, что на нее напал сосед. По словам горожанки, мужчин примерно 50 лет подошел к ней в подъезде, схватил за шею и несколько раз ударил - в том числе и по голове. Ей удалось вырваться, убежать на первый этаж и вызвать полицию и скорую помощь.

«Меня увезли в третью городскую больницу Кемерова, там зашили голову, я написала отказ от госпитализации, и меня отпустили домой», - поделилась горожанка в соцсетях.

Женщина отмечает, что сняла квартиру на две недели, проживает с маленькой дочерью и теперь опасается за свою жизнь, ведь в полиции напавшего на нее мужчину отпустили.

«В полиции сказали, что это легкие телесные и держать его они не имеют права. А то, что он меня избил как мужика, тыкал в меня ножом. Значит, он может всех ходить резать, и ему ничего не будет!» - возмущается кемеровчанка.

В ближайшее время полиция сообщит подробности инцидента.