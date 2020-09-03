90 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев коронавируса. Об этом утром 3 сентября сообщил оперативный штаб области.

Таким образом, с учетом новых заболевших их общее количество с начала пандемии достигло 6791.

Также стало известно, что две пациентки скончались. У женщины 1954 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующим онкологическим заболеванием; двусторонняя полисегментарная пневмония развилась также у женщины 1962 года рождения.

За минувшие сутки 76 пациентов выписаны. Всего от коронавируса вылечились уже 4685 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2055 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 1777 человека.