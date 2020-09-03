В каких городах выявлено больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб области опубликовал сводку о ситуации по коронавирусу на 3 сентября. Вновь зафиксировано большое число заболевших.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 19, Анжеро-Судженск и Кемерово - 11, Прокопьевск - 10, Киселевск - девять, Белово - пять, Березовский и Осинники - по четыре, Калтан и Промышленновский муниципальный округ - три, еще по два - в Кемеровском, Яшкинском и Яйском муниципальных округах. Также по одному случаю выявлено в Ленинске-Кузнецком, Тайге, Ижморском и Крапивинском муниципальных округах и Новокузнецком районе.

Еще стало известно, что 156 пациентов выздоровели. Всего в Кузбассе 4609 человек вылечились от коронавируса. Еще две пациентки скончались, общее число умерших достигло 51 человека.

На данный момент в регионе медицинскую помощь получают 2043 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1732 человека.