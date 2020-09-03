РЖД отменили скидку на перевозку угля из Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК

Стало известно, что РЖД отменили скидку на перевозку угля железнодорожным транспортом из Кузбасса в северо-западном направлении. Ситуацию прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

-Несмотря на несколько этапов переговоров, которые мы вели с ОАО «РЖД» в течение года, это решение было принято в одностороннем порядке. Мы, безусловно, такую позицию не поддерживаем, - сообщил глава региона. - Аргумент ОАО «РЖД» о росте котировок угля в северо-западных портах лишен оснований — цена на уголь и курс доллара сейчас сопоставимы с теми, которые были в марте-апреле 2020 года. Поэтому отмена скидки в 12,8 процента, которую, напомню, мы считаем недостаточной, отрицательно скажется на состоянии угольной отрасли страны, которая уже полтора года находится в кризисе.

Губернатор подчеркнул, что власти региона продолжат последовательную работу с РЖД и правительством РФ, чтобы защитить шахтеров и их семьи, а также людей, работающих в других отраслях, ведь угольщики дают работу энергетикам, строителям, транспортникам, металлургам, машиностроителям, химикам и другим.

-Кузбасс чужого не просит, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Если кто-то считает, что наши требования не справедливы, мы ждем вас в гости — организуем экскурсию в забой и общение с горняками. Думаю, что после этого все вопросы отпадут сами собой.