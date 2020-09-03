Нападение кемеровчанина с ножом на женщину прокомментировали в полиции Фото: Кирилл ЧАЩИН

Житель одного из домов в Кировском районе напал с ножом на свою соседку. О том, что же произошло на лестничной площадке, рассказали в полиции.

26-летняя кемеровчанка выложила в социальных сетях пост, в котором рассказала о нападении на нее соседа. Женщина поведала, что 62-летний мужчина ударил ее несколько раз и ножом нанес порезы в область головы и шеи.

В полиции подтвердили сообщение об инциденте, а также дополнили картину случившегося. Как оказалось, кемеровчанка имеет привычку шуметь и громко слушать музыку, а это очень мешает ее соседу. Мужчина не раз обращался к ней с просьбой сделать звук тише, и это приводило к словесным конфликтам. Вот и в этот раз между соседями возник конфликт, который завершился телесными повреждениями, нанесенными пенсионером при помощи складного ножа..

- После инцидента мужчина также позвонил в полицию и рассказал о случившемся, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Медицинские работники, к которым обратилась потерпевшая, предварительно оценили причиненный вред ее здоровью как легкий.

В настоящее время сотрудники отдела полиции «Кировский» УМВД России по городу Кемерово проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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