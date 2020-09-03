АО «Россельхозбанк» развивает сотрудничество с международной платежной системой American Express

На сегодняшний день торгово-сервисные предприятия, находящиеся на эквайринговом обслуживании в Банке, могут начать прием карт American Express, а в банкоматах Россельхозбанка держателям карт данной платежной системы доступны операции снятия наличных денежных средств.

«Сотрудничество Россельхозбанка и платежной системы American Express направлено в первую очередь на активацию платежного потока внутри страны, а также будет способствовать развитию торгово-экономических отношений, представляя расчетную инфраструктуру для всех держателей карт American Express. В настоящее время эквайринговая сеть Банка включает более 12500 терминалов в торгово-сервисных предприятиях. Кроме того, Россельхозбанк владеет крупным парком банкоматов, расположенных по всей территории Российской Федерации, – 5 800 устройств, что предоставит дополнительный уровень комфорта для держателей карт American Express», – отметила член Правления, Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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