Многоголосый мужчина вымогал у кузбассовцев деньги. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Сразу четверо жителей Кузбасса отдали свои деньги незнакомцу, который представлялся им адвокатом попавшего в беду родственника. С каждым из них злоумышленник разговаривал разными голосами.

В течение 10 дней в полицию Кузбасса обратились четверо кемеровчан. Каждый из них рассказал историю о том, как им позвонил адвокат одного из родственников. Далее следовала история про то, что родственник совершил ДТП, и по его вине пострадали люди. Для того чтобы «решить вопрос», требовались деньги. И кемеровчане доверчиво переводили средства на счет, который указывал незнакомец, - от 14 до 40 тысяч рублей. И лишь спустя некоторое время узнавали, что с их родными все в порядке.

Кузбасские полицейские установили личность звонившего: им оказался 33-летний житель Новосибирска. Каждый раз, звоня потенциальной жертве, он менял голос, в том числе и на женский. Более того, выяснилось, что мужчина успел обмануть жителей Ярославской и Иркутской областей.

- Точное количество эпизодов противоправной деятельности подозреваемого будет установлено в ходе предварительного следствия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Следователем УМВД России по городу Кемерово задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. По ходатайству следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.