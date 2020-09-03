В Кемерове снова прошли рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. За сутки контролеры проверили 428 объектов потребительского рынка и 281 единицу транспорта.

Как напомнили в администрации города, в состав контрольной группы входят полицейские, представители власти и Роспотребнадзора. Кроме того, в рейды выходят специалисты всех территориальных управлений, они проводят разъяснительную работу с сотрудниками организаций и горожанами.

- Вчера контрольные группы проверяли объекты потребительского рынка в Заводском и Кировском районах города, а также работали на остановках общественного транспорта «Гостиный двор», «Первый универсам», «Бульвар Строителей», - рассказали в мэрии. - Было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.

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