74-летний водитель погиб в ДТП на кузбасской трассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Один человек погиб, трое с травмами попали в больницу - такой оказалась цена дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Новокузнецком районе.

Смертельное ДТП произошло на 17-м километре автодороги Новокузнецк - Красулино в Новокузнецком районе. Здесь столкнулись три автомобиля: Renault Sandero, ВАЗ-21053 и Toyota Caldina. Стражи порядка установили предварительную картину ДТП. По их версии, водитель автомобиля Renault Sandero выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с двумя автомобилями - ВАЗ-21053 и Toyota Caldina.

После столкновения машины превратились в груды металла. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

- В результате аварии водитель отечественной машины, мужчина 74 лет, скончался на месте происшествия. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.