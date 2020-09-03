Россельхозбанк получил премию FINAWARD за технологию электронной подписи

Совместная разработка компании SafeTech и РСХБ заняла первое место в премии FINAWARD в номинации «Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис».

«Россельхозбанк стал первым в России банком, внедрившим полноценную мобильную электронную подпись в дистанционное банковское обслуживание физических лиц. Технология PayControl позволяет клиентам подтверждать операции, создаваемые в любых цифровых каналах, с высоким уровнем безопасности и удобства», - отметил Директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» Андрей Купцов.

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