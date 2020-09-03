Ничего святого: В Кузбассе напали на работницу церковной лавки. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе неизвестный напал на работницу церковной лавки. Угрожая женщине ножом, он забрал выручку и скрылся.

Инцидент произошел в Белове, он нем полицейским сообщили местные жители. Как выяснилось, в помещение городской часовни зашел мужчина и потребовал отдать ему выручку от продажи церковной утвари. Женщина передала злоумышленнику две тысячи рублей, после чего тот скрылся.

Ориентировку на налетчика стражи порядка разместили в соцсетях и СМИ, на что откликнулись неравнодушные горожане и сообщили ориентировку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали, им оказался 36-летний беловчанин, который ранее уже был судим. Кроме того, полицейские установили его причастность к краже электроинструментов с территории строительной базы. Оба преступления он совершил в состоянии опьянения. Похищенные в церковной лавке деньги он потратил на пиво и покупку дыни.

-В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Разбой», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В качестве максимального наказания санкции статьи обвинения предусматривают 10 лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.