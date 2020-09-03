За пациентами с сахарным диабетом в Кузбассе будут следить через мобильное приложение

Правительство Кузбасса внедряет услугу по мониторингу больных сахарным диабетом с помощью телемедицинской платформы сервиса СберЗдоровье.

Это поможет врачам тщательно следить за состоянием здоровья пациентов. Им не нужно будет регулярно приходить в поликлинику: все показатели здоровья будут собираться в “Дневнике здоровья” онлайн через мобильное приложение СберЗдоровье или в личном кабинете lk.sberhealth.ru.

Сервис доступен на сайте lk.sberhealth.ru и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье. Приложение можно скачать через App Store или Google Play.

Сервис СберЗдоровье был создан на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80 процентов вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом и педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровья сегодня превышает 7,5 миллиона человек.